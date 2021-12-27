Погода в Ижевске на 27 декабря: ожидается похолодание до -12 °С и небольшой снег

Перепады температуры продолжаются. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Температурные качели продолжаются, сегодня снова ожидается похолодание. Подробнее о том, каким будет прогноз на понедельник, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 27 декабря в Ижевске ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха – около -10.. -12 °С. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до отметки -18 °С. Ветер не изменит направления, но утихнет до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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