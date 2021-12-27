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Общество27 декабря 2021 2:56

Женился ради получения разрешения на проживание: фиктивный брак признали недействительным в Удмуртии

Жительница республики и ее муж из Таджикистана нарушили миграционное законодательство
Екатерина АРДАШЕВА
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Супруги не жили вместе и не вели совместного хозяйства. Фото: pixabay.com

Супруги не жили вместе и не вели совместного хозяйства. Фото: pixabay.com

В Удмуртии по требованию региональной прокуратуры признан недействительным брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Индустриального района города Ижевска, было выявлено нарушение миграционного законодательства, а именно: заключение фиктивного брака. Его целью не являлось создание семьи, так как супруги не проживали вместе и не вели совместного хозяйства. Причиной стало желание иностранца оформить разрешение на временное проживание в России, за «услугу» он заплатил женщине деньги, правда сумма не уточняется.

Теперь по решению суда брак будет недействителен со дня заключения.

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