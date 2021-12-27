29-летний житель Удмуртии запирал троих сыновей в подполье, чтобы не мешали ему пить

Старшему из детей было 7 лет, младшему – 4 года. Фото: pixabay.com

Жителя Яркого района Удмуртии осудили на 4 года за жестокое обращение с детьми и незаконное лишение их свободы, об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Как было установлено, 29-летний нерадивый отец неоднократно избивал троих сыновей. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, однажды запер их в темном подполье, подперев дверь канистрой с водой, а сам вышел на улицу, чтобы не слышать криков. Как позже объяснил подсудимый, дети просились гулять и мешали отцу, который выпивал в компании их бабушки и дедушки. Старшему из ребят на момент совершения преступления исполнилось всего 7 лет, а младшему было 4 года.

Известно, что выпустила детей бабушка, и не сразу, а после прибытия органов опеки. Работники соцзащиты, в свою очередь, пообщались с пьяными родственниками малышей, сделали сообщение в правоохранительные органы и этим ограничились, оставив малолетних детей в социально опасном положении.

Отец детей свою вину признал, и ему, с учетом смягчающих обстоятельств, заменили реальный срок на условный. Но если нарушения повторятся, мужчина отправится в исправительную колонию. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, в адрес руководителя Управления соцзащиты населения Удмуртии вынесено частное постановление.

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