В Совете Федерации прокомментировали предложение выдавать «Пушкинскую карту» детям от 3 до 14 лет

Проект «Пушкинская карта» запустили в сентябре этого года. Фото: vk.com/pushkinskaya_karta

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Федорова расширить действие «Пушкинской карты» на детей от трех до 14 лет. Ее слова приводит RT.

«Чем в более раннем возрасте начнётся знакомство с нашей великой национальной культурой, тем лучше», — подчеркнула Гумерова (цитата по RT).

Сенатор считает, что включение младшеклассников и учеников средних классов в проект является «неплохим вариантом», однако для начала необходимо оценить возможности бюджета.

«Поскольку в большинстве учреждений дети до 5—7 лет зачастую бесплатно посещают, может быть, на первом этапе рациональнее было бы рассмотреть, допустим, с первого класса», — подчеркнула Гумерова.

В целом идея была оценена сенатором положительно. Гумерова отметила, что проект «Пушкинская карта» продолжает «завоевывать интерес» молодежи, в том числе за пределами столиц.

Напомним, проект «Пушкинская карта» запустили в сентябре этого года. Согласно текущим условиям, приобрести билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения с господдержкой могут юноши и девушки в возрасте от 14 до 22 лет.

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