Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 27 декабря в республике выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусом. 103 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 109 - в тяжелом состоянии.
За последние сутки ковид подтвердился у 44 ижевчан. Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 37 137 (+44 по отношению к утру 26 декабря)
Сюмсинский район – 1 001 (+9)
Малопургинский район – 906 (+7)
Каракулинский район – 648 (+3)
Киясовский район – 499 (+3)
Воткинск – 4 157 (+3)
Можга – 3 646 (+2)
Вавожский район – 727 (+2)
Завьяловский район – 2 803 (+2)
Увинский район – 2 724 (+2)
Воткинский район – 1 355 (+1)
Кизнерский район – 706 (+1)
Ярский район – 498 (+1)
Глазов – 3 396
Сарапул – 2 770
Игринский район – 2 074
Балезинский район – 1 276
Шарканский район – 1 232
Можгинский район – 1 088
Алнашский район – 1 040
Якшур-Бодьинский район – 981
Камбарский район – 841
Селтинский район – 758
Сарапульский район – 757
Юкаменский район – 630
Глазовский район – 624
Красногорский район – 622
Дебесский район – 531
Граховский район – 514
Кезский район – 499
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