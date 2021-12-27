Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 27 декабря в республике выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусом. 103 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 109 - в тяжелом состоянии.

За последние сутки ковид подтвердился у 44 ижевчан. Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 37 137 (+44 по отношению к утру 26 декабря)

Сюмсинский район – 1 001 (+9)

Малопургинский район – 906 (+7)

Каракулинский район – 648 (+3)

Киясовский район – 499 (+3)

Воткинск – 4 157 (+3)

Можга – 3 646 (+2)

Вавожский район – 727 (+2)

Завьяловский район – 2 803 (+2)

Увинский район – 2 724 (+2)

Воткинский район – 1 355 (+1)

Кизнерский район – 706 (+1)

Ярский район – 498 (+1)

Глазов – 3 396

Сарапул – 2 770

Игринский район – 2 074

Балезинский район – 1 276

Шарканский район – 1 232

Можгинский район – 1 088

Алнашский район – 1 040

Якшур-Бодьинский район – 981

Камбарский район – 841

Селтинский район – 758

Сарапульский район – 757

Юкаменский район – 630

Глазовский район – 624

Красногорский район – 622

Дебесский район – 531

Граховский район – 514

Кезский район – 499

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