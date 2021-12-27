Гороскоп на 28 декабря 2021 года: Близнецам рекомендуется сидеть дома, а Ракам – воздержаться от масштабных трат

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Звезды рекомендуют отказаться от реализации рискованных идей, даже если риск кажется оправданным. В целом день неплохой, но следует быть осторожным во всем, что касается денег.

ТЕЛЕЦ

День идеально подходит для физической активности и разговоров по душам. Вечером вероятна приятная встреча.

БЛИЗНЕЦЫ

На личном фронте наблюдается затишье, но уже к концу дня вы сможете заметить первые признаки надвигающейся грозы. Звезды рекомендуют не выходить из дома без особой надобности.

РАК

Воздержитесь от масштабных трат. Во второй половине дня возрастет вероятность конфликтов на работе.

ЛЕВ

Великолепный день. Вы успеете буквально все и даже больше - и совсем не устанете. Вечер стоит полностью посвятить семье.

ДЕВА

Не расстраивайтесь по мелочам и учитесь извлекать пользу из критики окружающих. Вас ждет просто великолепный романтический вечер.

ВЕСЫ

Не перекладывайте ответственность за свои ошибки на других людей – в скором времени вам это обязательно аукнется. Первая половина дня будет значительно удачнее первой.

СКОРПИОН

Поменьше доверяйте незнакомцам. Не самый подходящий день для путешествий и дальних поездок.

СТРЕЛЕЦ

Очень многое будет зависеть от вашей способности не реагировать на отвлекающие факторы. Звезды рекомендуют сконцентрироваться на одной задаче и приложить максимум усилий для ее скорейшего завершения.

КОЗЕРОГ

Вам следует быть эгоистичнее и не забывать о себе-любимом. Обратите внимание на свое здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Тихий спокойный денек. Разве что на личном фронте возможны небольшие волнения.

РЫБЫ

Все важные дела лучше перенести на вторую половину дня. Избегайте любых конфликтов – к сожалению, у вас не получится выйти из них победителем.

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