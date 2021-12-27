Опубликован график дежурств больниц Ижевска в новогодние праздники

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В предстоящие новогодние праздники в шести медучреждениях Ижевска будет оказываться экстренная и неотложная помощь детям и взрослым. График их работы опубликован на официальном сайте Минздрава Удмуртии.

Травмы и недомогания распределены по больницам следующим образом:

- обморожения, травмы головы, пиротехнические травмы и ожоги - 1 Республиканская клиническая больница (улица Воткинское шоссе, 57);

- травмы глаз – кабинет неотложной помощи Республиканской офтальмологической больницы (улица Ленина, 98А);

- переломы, ушибы, растяжения (взрослые) - травматологическая поликлиника (улица Краева, 37А);

- переломы, ушибы, растяжения (дети) - детское травматологическое отделение ДГКП №2 (улица Наговицына, 10);

- острая зубная боль у взрослых - кабинет неотложной помощи Республиканской стоматологической поликлиники (улица Коммунаров, 231);

- острая зубная боль у детей – кабинет неотложной помощи детской стоматологической поликлиники (улица Воровского, 150).

«Если вы получили травму или нуждаетесь в срочной медицинской помощи, необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи, либо самостоятельно приехать в приемный покой [этих] медицинских учреждений», – пишет пресс-служба регионального Минздрава.

Более подробный график дежурств можно посмотреть на официальном сайте республиканского Минздрава.

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