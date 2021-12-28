До -15 °С и без осадков ожидается днем в Ижевске 28 декабря

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com/
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 28 декабря. Рассказываем о погоде на день.
Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске преимущественно без осадков. Температура воздуха днем -13…-15 °С. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.
Ночью обещают небольшой снег, температура воздуха составит -19…-21 °С. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.
Берегите себя! Хорошего вам дня!
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