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Общество28 декабря 2021 2:35

До -15 °С и без осадков ожидается днем в Ижевске 28 декабря

Рассказываем о погоде на день
Шутова Ирина
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Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com/

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com/

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 28 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске преимущественно без осадков. Температура воздуха днем -13…-15 °С. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.

Ночью обещают небольшой снег, температура воздуха составит -19…-21 °С. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

Берегите себя! Хорошего вам дня!

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