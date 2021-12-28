Троих жителей Ижевска подозревают в незаконном обороте метилового спирта

Было изъято 1 624 литра метанола. Фото: СК по Удмуртии
С 1 сентября по 23 декабря 2021 года в одном из помещений по проезду Дерябина в Ижевске незаконно хранили для переработки в целях сбыта ядовитое вещество - метиловый спирт. Об этом сообщает СК по Удмуртии.
При осмотре места происшествия были найдены и изъяты 1 624 литра метанола, а также 1 300 литров незамерзающей жидкости, подготовленной к сбыту, насосы и приспособления для разлива.
За совершенное преступление им грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее подобное преступление произошло в Сарапуле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Три женщины пострадали в столкновении «Соляриса» и «Гранты» в Удмуртии
29-летний житель Удмуртии запирал троих сыновей в подполье, чтобы не мешали ему пить