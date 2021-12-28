Троих жителей Ижевска подозревают в незаконном обороте метилового спирта

Было изъято 1 624 литра метанола. Фото: СК по Удмуртии

С 1 сентября по 23 декабря 2021 года в одном из помещений по проезду Дерябина в Ижевске незаконно хранили для переработки в целях сбыта ядовитое вещество - метиловый спирт. Об этом сообщает СК по Удмуртии.

При осмотре места происшествия были найдены и изъяты 1 624 литра метанола, а также 1 300 литров незамерзающей жидкости, подготовленной к сбыту, насосы и приспособления для разлива.

За совершенное преступление им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее подобное преступление произошло в Сарапуле.

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