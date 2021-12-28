40-летнего жителя Удмуртии избили до смерти во время пьянки

По данным следствия, обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по различным частям тела, в том числе и по голове. Фото: pixabay.com

24 декабря текущего года около 06:00 в селе Шаркан по месту жительства было обнаружено тело 40-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, по подозрению в убийстве по неосторожности (часть 4 статьи 11 УК РФ) задержан 41-летний односельчанин погибшего.

«По данным следствия, накануне случившегося обвиняемый в компании знакомых совместно с потерпевшим употребляли спиртные напитки по месту его жительства», - говорится в сообщении.

В ходе пьянки мужчины поссорились. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по различным частям тела, в том числе и по голове. От полученных телесных повреждений мужчина вскоре скончался.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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