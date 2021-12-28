Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 34 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 28 декабря в республике выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусом. 105 человек выздоровели, 7 пациентов скончались, 112 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 37 171 (+34 по отношению к утру 27 декабря)
Балезинский район – 1 281 (+5)
Воткинск – 4 162 (+5)
Завьяловский район – 2 807 (+4)
Игринский район – 2 078 (+4)
Малопургинский район – 910 (+4)
Сюмсинский район – 1 005 (+4)
Можга – 3 649 (+3)
Можгинский район – 1 090 (+2)
Юкаменский район – 632 (+2)
Вавожский район – 728 (+1)
Дебесский район – 532 (+1)
Каракулинский район – 649 (+1)
Кизнерский район – 707 (+1)
Сарапул – 2 771 (+1)
Глазов – 3 396
Увинский район – 2 724
Воткинский район – 1 355
Шарканский район – 1 232
Алнашский район – 1 040
Якшур-Бодьинский район – 981
Камбарский район – 841
Селтинский район – 758
Сарапульский район – 757
Глазовский район – 624
Красногорский район – 622
Граховский район – 514
Кезский район – 499
Киясовский район – 499
Ярский район – 498
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