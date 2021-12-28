Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 34 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 28 декабря в республике выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусом. 105 человек выздоровели, 7 пациентов скончались, 112 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 37 171 (+34 по отношению к утру 27 декабря)

Балезинский район – 1 281 (+5)

Воткинск – 4 162 (+5)

Завьяловский район – 2 807 (+4)

Игринский район – 2 078 (+4)

Малопургинский район – 910 (+4)

Сюмсинский район – 1 005 (+4)

Можга – 3 649 (+3)

Можгинский район – 1 090 (+2)

Юкаменский район – 632 (+2)

Вавожский район – 728 (+1)

Дебесский район – 532 (+1)

Каракулинский район – 649 (+1)

Кизнерский район – 707 (+1)

Сарапул – 2 771 (+1)

Глазов – 3 396

Увинский район – 2 724

Воткинский район – 1 355

Шарканский район – 1 232

Алнашский район – 1 040

Якшур-Бодьинский район – 981

Камбарский район – 841

Селтинский район – 758

Сарапульский район – 757

Глазовский район – 624

Красногорский район – 622

Граховский район – 514

Кезский район – 499

Киясовский район – 499

Ярский район – 498

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