Гороскоп на 29 декабря 2021 года: Овны сменят убеждения, а Весов ожидают успехи в работе

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вероятна резкая смена убеждений, которая просто не может пройти безболезненно – как для вас, так и для окружающих. Звезды советуют не планировать ничего на вечер.

ТЕЛЕЦ

Утром вы осознаете, что живете эту жизнь зря. Захочется масштабных перемен и новых вызовов, но к вечеру это желание пройдет. Тем не менее, неплохо было бы записать свои мысли и идеи, которые возникнут в первой половине дня

БЛИЗНЕЦЫ

Общение на непростые темы будет на удивление легким и непринужденным. Стоит этим воспользоваться и проговорить наконец то, что уже давно прячется в вашем сердце.

РАК

Максимально тихий и спокойный день. Никаких внешних и внутренних раздражающих факторов, только вы и ваши мысли.

ЛЕВ

Не позволяйте себе расслабляться, несмотря на окружающее вас затишье. Все может измениться в любую минуту.

ДЕВА

Не бойтесь рисковать. Даже если вы сегодня проиграете, в будущем у вас не будет повода упрекнуть себя в трусости и малодушии.

ВЕСЫ

Вас ожидают значительные успехи в работе. На личном фронте все будет далеко не так гладко.

СКОРПИОН

Эмоции бьют ключом, сдержать их будет непросто. Звезды советуют особенно не сдерживаться – иногда лучше выпустить и не мучить себя.

СТРЕЛЕЦ

Звезды советуют уделять больше внимания семье. Не самый благоприятный день для походов по магазинам.

КОЗЕРОГ

Откажитесь от значительных трат. Прекрасный день для любой физической активности.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют не сжигать мосты. Оставьте хотя бы парочку для возможности стратегического отступления.

РЫБЫ

День удивительных совпадений, далеко не всегда приятных. Звезды рекомендуют провести вечер в компании друзей.

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