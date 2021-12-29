Погода в Ижевске на 29 декабря: ожидается переменная облачность и до -15°С

В Ижевске будет морозно. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидается достаточно морозная погода. Подробнее о том, каким будет прогноз на среду, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 29 декабря в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха – около -13..-15°С. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 м/с.

К ночи столбик термометра опустится до отметки -20°С. Ветер изменит направление на южное, и ослабнет до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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