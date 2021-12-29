Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 31 ижевчанина. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 29 декабря в республике выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. 101 человек выздоровел, 6 пациентов скончались, 111 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 37 202 (+31 по отношению к утру 28 декабря)

Завьяловский район – 2 815 (+8)

Игринский район – 2 082 (+4)

Алнашский район – 1 043 (+3)

Глазов – 3 399 (+3)

Малопургинский район – 913 (+3)

Сарапул – 2 774 (+3)

Воткинск – 4 165 (+3)

Балезинский район – 1 283 (+2)

Вавожский район – 730 (+2)

Кизнерский район – 709 (+2)

Камбарский район – 842 (+1)

Глазовский район – 625 (+1)

Увинский район – 2 725 (+1)

Якшур-Бодьинский район – 982 (+1)

Можга – 3 649

Воткинский район – 1 355

Шарканский район – 1 232

Можгинский район – 1 090

Сюмсинский район – 1 005

Селтинский район – 758

Сарапульский район – 757

Дебесский район – 532

Каракулинский район – 649

Юкаменский район – 632

Красногорский район – 622

Граховский район – 514

Кезский район – 499

Киясовский район – 499

Ярский район – 498

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