Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 31 ижевчанина. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 29 декабря в республике выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. 101 человек выздоровел, 6 пациентов скончались, 111 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 37 202 (+31 по отношению к утру 28 декабря)
Завьяловский район – 2 815 (+8)
Игринский район – 2 082 (+4)
Алнашский район – 1 043 (+3)
Глазов – 3 399 (+3)
Малопургинский район – 913 (+3)
Сарапул – 2 774 (+3)
Воткинск – 4 165 (+3)
Балезинский район – 1 283 (+2)
Вавожский район – 730 (+2)
Кизнерский район – 709 (+2)
Камбарский район – 842 (+1)
Глазовский район – 625 (+1)
Увинский район – 2 725 (+1)
Якшур-Бодьинский район – 982 (+1)
Можга – 3 649
Воткинский район – 1 355
Шарканский район – 1 232
Можгинский район – 1 090
Сюмсинский район – 1 005
Селтинский район – 758
Сарапульский район – 757
Дебесский район – 532
Каракулинский район – 649
Юкаменский район – 632
Красногорский район – 622
Граховский район – 514
Кезский район – 499
Киясовский район – 499
Ярский район – 498
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