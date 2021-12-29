Забег на «Кубок кристальной трезвости» пройдет в Ижевске 1 января

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1 января 2022 года в Ижевске впервые пройдет забег на «Кубок кристальной трезвости», инициатором которого стал Совет отцов Удмуртии. Как сообщает пресс-служба городской администрации, участники стартуют на Центральной площади в 10:00.

«Участники забега пробегут символическую дистанцию 2022 метра. Все бегуны в обязательном порядке пройдут тест на трезвость. И это не только алкоконтроль, но и забавная зарядка со звездой на равновесие и умение стоять ласточкой», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться для участия в забеге можно по ссылке.

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