Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 2:34

До -16°С ожидается в Ижевске 30 декабря

Рассказываем о погоде на день
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах и тротуарах вероятна гололедица. Фото: Сергей Грачев

На дорогах и тротуарах вероятна гололедица. Фото: Сергей Грачев

По данным Гидрометцентра Удмуртии, 30 декабря в Ижевске ожидается переменная облачность, температура воздуха составит -14,-16°С.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 2-7 м/с. Существенных осадков не ожидается.

На дорогах и тротуарах вероятна гололедица.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Массовое ДТП произошло на дороге Завьялово – Каменное под Ижевском

Утвержденные нерабочие дни и выборы Главы Удмуртии: изменения 2022 года, о которых нужно знать жителям Ижевска