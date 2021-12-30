До -16°С ожидается в Ижевске 30 декабря

На дорогах и тротуарах вероятна гололедица. Фото: Сергей Грачев

По данным Гидрометцентра Удмуртии, 30 декабря в Ижевске ожидается переменная облачность, температура воздуха составит -14,-16°С.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 2-7 м/с. Существенных осадков не ожидается.

На дорогах и тротуарах вероятна гололедица.

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