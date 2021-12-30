Житель Удмуртии украл два автомобиля при помощи эвакуатора

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: архив КП

31-летнего неработающего жителя Ижевска задержали по подозрению в краже двух автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии. По версии следствия, в середине декабря мужчина воспользовался услугами эвакуатора и похитил с неохраняемой стоянки на улице Красногеройской автомобили «Газель» и «Ваз 2114», принадлежащие торговому предприятию.

«В последующем похищенные транспортные средства злоумышленник сдал на авторазбор. Ущерб, причиненный организации, составил 750 000 рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Автомобили нашли и вернули торговой организации. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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