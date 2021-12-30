Жителя села Вавож в Удмуртии задержали за истязания 12-летней падчерицы

Социально-реабилитационный центр. Фото: pixabay.com
50-летнего жителя села Вавож в Удмуртии задержали по подозрению в систематическом истязании 12-летней падчерицы. Как сообщили в Следственном управлении СК России по республике, мужчина по разным поводам избивал неполюбившуюся ему девочку ремнем, пускал в ход кулаки и даже пинал ногами.
«Ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). Следователи начали допрашивать родственников и соседей семьи потерпевшей. Устанавливаются все обстоятельства преступления. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.
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