Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева сфотографировалась в новогоднем нижнем белье

В комментарии под фото «пришел» известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Действующая вице-чемпионка мира по фигурному катанию, уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева подарила своим подписчикам в инстаграме очередной повод для восхищения. Известная фигуристка поделилась откровенными фотографиями в красном нижнем белье.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

«Мои 3 главных составляющих для того, чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу: гирлянда на окнах, с ней дома сразу становится волшебнее и уютнее; самой упаковать подарки для близких; красивое белье и домашняя одежда <…>, в которой чувствуешь себя королевой бала», - поделилась Лиза в описании к фотографиям.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

В комментарии под фото «пришел» известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Лучшая», - кратко резюмировал он.

Напомним, в следующем Первенстве Европы Елизавета участвовать не будет, поскольку заняла лишь 7-е место на минувшем Чемпионате России.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Экстренный справочник Ижевска на новогодние праздники – 2022: куда звонить, если произошло ЧП, и куда бежать, если разболелся зуб

Пьяный грабитель застрелил продавщицу в продуктовом магазине в Удмуртии