Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 30 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 30 декабря в республике выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом. 186 человек выздоровели, 2 пациента скончались, 101 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 37 232 (+30 по отношению к утру 29 декабря)

Завьяловский район – 2 824 (+9)

Глазов – 3 404 (+5)

Воткинский район – 1 360 (+5)

Воткинск – 4 168 (+3)

Балезинский район – 1 285 (+2)

Игринский район – 2 084 (+2)

Каракулинский район – 651 (+2)

Шарканский район – 1 234 (+2)

Сарапул – 2 776 (+2)

Дебесский район – 533 (+1)

Увинский район – 2 726 (+1)

Юкаменский район – 633 (+1)

Якшур-Бодьинский район – 983 (+1)

Можга – 3 649

Можгинский район – 1 090

Алнашский район – 1 043

Сюмсинский район – 1 005

Малопургинский район – 913

Камбарский район – 842

Селтинский район – 758

Сарапульский район – 757

Вавожский район – 730

Кизнерский район – 709

Глазовский район – 625

Красногорский район – 622

Граховский район – 514

Кезский район – 499

Киясовский район – 499

Ярский район – 498

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Экстренный справочник Ижевска на новогодние праздники – 2022: куда звонить, если произошло ЧП, и куда бежать, если разболелся зуб

Пьяный грабитель застрелил продавщицу в продуктовом магазине в Удмуртии