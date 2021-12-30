Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 30 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 30 декабря в республике выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом. 186 человек выздоровели, 2 пациента скончались, 101 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 37 232 (+30 по отношению к утру 29 декабря)
Завьяловский район – 2 824 (+9)
Глазов – 3 404 (+5)
Воткинский район – 1 360 (+5)
Воткинск – 4 168 (+3)
Балезинский район – 1 285 (+2)
Игринский район – 2 084 (+2)
Каракулинский район – 651 (+2)
Шарканский район – 1 234 (+2)
Сарапул – 2 776 (+2)
Дебесский район – 533 (+1)
Увинский район – 2 726 (+1)
Юкаменский район – 633 (+1)
Якшур-Бодьинский район – 983 (+1)
Можга – 3 649
Можгинский район – 1 090
Алнашский район – 1 043
Сюмсинский район – 1 005
Малопургинский район – 913
Камбарский район – 842
Селтинский район – 758
Сарапульский район – 757
Вавожский район – 730
Кизнерский район – 709
Глазовский район – 625
Красногорский район – 622
Граховский район – 514
Кезский район – 499
Киясовский район – 499
Ярский район – 498
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