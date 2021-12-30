Гороскоп на 31 декабря 2021 года: Ракам точно не придется скучать, а Рыбам стоит встретить Новый год в компании друзей

Что ждет наших читателей в последний день 2021 года? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Звезды настоятельно рекомендуют встретить 2022 год в кругу семьи. Ни в коем случае не принимайте поспешных решений.

ТЕЛЕЦ

Можно сказать, что этот день – это следующий год в миниатюре. Точный прогноз дать невозможно, но в целом от того, как вы проживете 31 декабря 2021 года, зависит ваш 2022 год на всем его протяжении.

БЛИЗНЕЦЫ

Настроение совсем не новогоднее, и это необходимо срочно исправлять. Ни в коем случае не встречайте год Тигра в одиночестве – чем шумнее будет компания, тем лучше.

РАК

Спокойным этот день точно не назовешь, но это и к лучшему. Скучать точно не придется. Звезды советуют не обращать внимания на критику – сегодня все вокруг вас разгорячены, и бросить в сердцах болезненную чушь может буквально каждый.

ЛЕВ

Вас будут посещать разные неприятные мысли, особенно в первой половине дня. Гоните их прочь – вы и сами понимаете, что никакого реального основания у них нет.

ДЕВА

Не пытайтесь понять, почему все так плохо – думайте о том, как исправить ситуацию. А вообще – меньше думайте и больше делайте.

ВЕСЫ

Если по какой-то причине придется встречать Новый год в одиночестве – не расстраивайтесь, ведь вам крупно повезло. Именно одиноким Весам звезды сулят исполнение заветных желаний.

СКОРПИОН

Придется много спорить и конфликтовать – будьте к этому готовы. Звезды, однако, намекают, что из большинства конфликтов вы выйдете безоговорочным победителем.

СТРЕЛЕЦ

Лучший день для признаний в любви. Не бойтесь рискнуть.

КОЗЕРОГ

И вот только сегодня вы почувствуете, как сильно устали за год. И только сегодня поймете, как много вы успели сделать.

ВОДОЛЕЙ

Прекрасный день. Исчезнут все переживания, буквально сами собой решатся, казалось бы, неразрешимые давние проблемы.

РЫБЫ

Этот день лучше провести в компании друзей. Не торопитесь с решениями – дайте самому себе время подумать.

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