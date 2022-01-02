Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 25 ижевчан. Фото: unsplash.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 2 января в республике выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом. 186 человек выздоровели, 2 пациента скончались, 101 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 313 (+25 по отношению к утру 1 января)
Шарканский район — 1 241 (+6)
Глазов — 3 421 (+5)
Завьяловский район — 2 828 (+3)
Малопургинский район — 919 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 988 (+3)
Увинский район — 2 735 (+2)
Алнашский район — 1 044 (+1)
Вавожский район — 734 (+1)
Глазовский район — 627 (+1)
Каракулинский район — 657 (+1)
Сюмсинский район — 1 009 (+1)
Воткинск — 4 177 (+1)
Сарапул — 2 778 (+1)
Игринский район — 2087
Можга — 3 654
Красногорский район — 622
Можгинский район — 1 090
Селтинский район — 759
Дебесский район — 533
Воткинский район — 1 362
Балезинский район — 1 286
Кизнерский район — 709
Юкаменский район — 633
Кезский район — 451
Киясовский район — 499
Сарапульский район — 757
Камбарский район — 843
Граховский район — 515
Ярский район — 498
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