Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 25 ижевчан. Фото: unsplash.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 2 января в республике выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом. 186 человек выздоровели, 2 пациента скончались, 101 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 313 (+25 по отношению к утру 1 января)

Шарканский район — 1 241 (+6)

Глазов — 3 421 (+5)

Завьяловский район — 2 828 (+3)

Малопургинский район — 919 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 988 (+3)

Увинский район — 2 735 (+2)

Алнашский район — 1 044 (+1)

Вавожский район — 734 (+1)

Глазовский район — 627 (+1)

Каракулинский район — 657 (+1)

Сюмсинский район — 1 009 (+1)

Воткинск — 4 177 (+1)

Сарапул — 2 778 (+1)

Игринский район — 2087

Можга — 3 654

Красногорский район — 622

Можгинский район — 1 090

Селтинский район — 759

Дебесский район — 533

Воткинский район — 1 362

Балезинский район — 1 286

Кизнерский район — 709

Юкаменский район — 633

Кезский район — 451

Киясовский район — 499

Сарапульский район — 757

Камбарский район — 843

Граховский район — 515

Ярский район — 498

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