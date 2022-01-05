Погода в Ижевске на 5 января: днем температура воздуха опустится до -21°С

В Удмуртии продолжает холодать. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня похолодание продолжится, так что для прогулок придется одеваться еще теплее. Подробнее о том, каким будет прогноз на среду, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 5 января в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На столбике термометра – до -19..-21°С – холоднее, чем было вчера. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с.

К вечеру похолодает до -25°С. Ветер изменит направление на юго-восточное, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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