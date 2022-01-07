Второй новогодний турнир по хоккею на валенках прошел в Ижевске

Фото: izh.ru

Накануне, 6 января, в парке имени Кирова в Ижевске состоялся второй турнир по хоккею на валенках среди школьников Ижевска и их родителей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, заявки на турнир принимались заранее, однако желающие могли заявиться и в день проведения мероприятия. В соревнованиях приняли участие команды ижевских школ №№ 40, 60, 70 и лицея №24.

Фото: izh.ru

«Перед центральной сценой Парка им. С.М. Кирова сразились 8 команд. Каждая заявленная школа представила по две команды - дети и родители. В состав детской команды вошли 4 полевых игрока (обязательное условие - участие 1 девочка в составе команды) и вратарь. Родительская команда включала 4 игроков и вратаря», - говорится в сообщении.

Фото: izh.ru

Каждый матч длился по 10 минут. Игры проводились по олимпийской системе: проигравшая команда выбывала из турнира. Победители сражались за 1 и 2 места, проигравшие - за 3 место.

Фото: izh.ru

Первое место среди школьников завоевала команда школы №70, второе заняла команда школы №40, третье – команда школы №60. Среди родителей сильнейшей оказалась команда школы №40, на втором месте расположилась команда лицея №24. Родители учеников школы №60 поддержали своих детей и также заняли третье место.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Победители и призеры получили медали, Хоккей-на-валеночные кубки и сладкие подарки.

Фото: izh.ru

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