58 человек заболело коронавирусом в Удмуртии за последние сутки

Хоть случаи заболевания идут на спад, QR-коды пока никто не отменял Фото: Архив «КП» в Ижевске

За последние сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Удмуртии. Среди заболевших четыре ребенка и восемь человек старше 65 лет.

К сожалению, мужчина 70 лет скончался из-за болезни.

173 человека победили ковид, их выписали.

Всего, с начала пандемии, в Удмуртии зарегистрировано 79 562 случаев коронавируса. На данный момент, 101 человек находится в тяжелом состоянии.

Всего вакцинировано 671 110 человек.

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