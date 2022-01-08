58 человек заболело коронавирусом в Удмуртии за последние сутки

Хоть случаи заболевания идут на спад, QR-коды пока никто не отменял
Фото: Архив «КП» в Ижевске
За последние сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Удмуртии. Среди заболевших четыре ребенка и восемь человек старше 65 лет.
К сожалению, мужчина 70 лет скончался из-за болезни.
173 человека победили ковид, их выписали.
Всего, с начала пандемии, в Удмуртии зарегистрировано 79 562 случаев коронавируса. На данный момент, 101 человек находится в тяжелом состоянии.
Всего вакцинировано 671 110 человек.
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