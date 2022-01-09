Погода в Ижевске на 9 января: похолодает, зато без снегопада

Погода позволяет сегодня отлично провести время на свежем воздухе. Фото: Архив КП

Добрейшего дня, Ижевск! Сегодня воскресенье, 9 января, заключительный день новогодних каникул. И сейчас узнаем о том, какая погода нас ждет.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня похолодало. Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков и -13 градусов. Ветер южный 4-5 м\с. Ночью облачно, небольшой снег и -11 градусов, ветер южный 4-5 м\с.

Яндекс.Погода обещает нам атмосферное давление 761 мм ртутного столба, влажность воздуха 82%, магнитное поле - спокойное.

Прекрасного вам еще одного выходного дня, ижевчане!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи дали советы, как обезопасить себя при катании на тюбингах

Восстанавливает здания культуры, бесплатно ремонтирует велосипеды: 5 необычных хобби жителей Удмуртии