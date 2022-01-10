Гороскоп на 11 января: Девы окажутся в центре внимания окружающих, а Весам стоит обратить внимание на свое здоровье

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Вас ожидает довольно непростой день. Постарайтесь закончить все важные дела до обеда и ни в коем случае не планируйте ничего на вечер. Откажитесь от больших трат.

ТЕЛЕЦ

Отмените дальние поездки, по возможности лучше сидеть дома. Возможны значительные перемены на личном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы будете сверхпродуктивны и удивительно многозадачны. Воспользуйтесь этим для решения давних проблем.

РАК

Идеальный день для занятий спортом. Вечером вероятны конфликты со второй половинкой. Заводить отношения сегодня крайне не рекомендуется.

ЛЕВ

День начнется довольно вяло, но ближе к обеду жизнь слегка ускорится. Звезды советуют сконцентрироваться на каком-то одном деле, а не распылять силы.

ДЕВА

Вы окажетесь в центре внимания окружающих, однако едва ли вам это понравится. Аккуратнее с деньгами.

ВЕСЫ

Обратите внимание на свое здоровье. На работе все будет просто прекрасно, но звезды рекомендуют не перетруждаться.

СКОРПИОН

Вас ожидает прекрасный романтический вечер. Во всех остальных аспектах день малопримечателен.

СТРЕЛЕЦ

Стоит быть аккуратнее со словами. Не давайте пустых обещаний – сегодня это может привести к трагедии.

КОЗЕРОГ

Не принимайте опрометчивых решений, тщательно продумывайте каждый свой шаг. Звезды намекают на поступление значительной суммы денег.

ВОДОЛЕЙ

Хороший день для восстановления старых и давно забытых связей. Оглянитесь назад – вероятно, не все мосты были преданы огню.

РЫБЫ

Довольно беспокойный, но очень продуктивный день. Вечером ждите гостей.

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