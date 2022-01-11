Погода в Ижевске на 11 января: ожидается небольшой снег и до -13°С

Снегопад может быть слабым или умеренным. Фото: pixabay.com\юж

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 11 января в Ижевске ожидается сплошная облачность. Вероятен снегопад – местами он будет небольшим, а местами умеренным. Температура воздуха – около -11..-13°С. Скорость северо-восточного ветра составит 4-9 м/с.

К ночи столбик термометра опустится до -15°С. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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