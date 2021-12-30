Эффективное производство: Удмуртия стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»

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Удмуртская Республика уже третий год удерживает лидирующие позиции в стране по реализации национального проекта «Производительность труда». Проект инициирован Президентом России Владимиром Путиным и нацелен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 % к 2024 году. Для достижения этой цели разработан комплекс мер поддержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости, экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

В данный момент в программе в нашей республике принимают участие 61 предприятие. На них внедряется принцип бережливого производства, который позволяет увеличить выработку, заработную плату, общий прирост производительности.

По итогам прошлого года Региональный центр компетенций стал лидером рейтинга среди субъектов страны с наилучшими показателями производительности труда, отметил министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев:

«Производительность труда – один из показателей, определяющих конкурентоспособность национальной экономики, является и важнейшим маркером работы нацпроекта. В Удмуртии он составил 115,5 %, что выше российского показателя на 10%. Кроме этого уже отмечается рост заработной платы на предприятиях-участниках, что положительно отражается и на налоговых отчислениях в бюджет», – рассказал он.

Сегодня в программе участвует 61 предприятие республики, и все они сообщают о качественных переменах. Высокая вовлеченность компаний объясняется большим объемом проделанной подготовительной работы. Каждый этап реализации проекта сопровождается сотрудниками министерства и Регионального центра компетенций, а участникам нацпроекта оказывается всесторонняя поддержка на безвозмездной основе.

«На предприятиях за счет повышения производительности труда произошел рост заработной платы - до 15%. Для республики - это повышение конкурентоспособности и большее поступление налоговых доходов. Порядка 800 млн рублей в бюджет Удмуртии принесут предприятия в рамках этого проекта», – отметил министр.

Непосредственно на предприятиях, на которых внедряют производственную систему, основанную на принципах бережливого производства, выстраивается работа в трех направлениях. Во-первых, это поиск и устранение потерь в производственном процессе. Во-вторых, поиск возможностей для роста производства без привлечения дополнительных ресурсов. И последнее, самое главное - это мобилизация потенциала команды. Эксперты ФЦК передают сотрудникам накопленные знания и навыки, чтобы предприятие смогло в дальнейшем самостоятельно развивать культуру постоянных улучшений и повышать производительность.

«Мне бы хотелось отметить муниципальное предприятие «ИжГЭТ». Для себя они ставили задачу оптимизации процесса ремонта троллейбусного парка. Нам удалось не только сократить время на ремонт и увеличить на треть выработку на одного работника в сутки, но и существенно снизить запасы незавершенного производства. В настоящее время это предприятие на территории Удмуртии является флагманом культуры непрерывного совершенствования», – рассказал Павел Мякотин, начальник управления по макрорегиону №4 Федерального центра компетенций.

Еще один положительный пример - Сарапульский электрогенераторный завод, где на потоке производства электродвигателей время протекания процесса удалось снизить на 99,8%. На предприятии внедрено сразу несколько инструментов бережливого производства, в результате за сутки один сотрудник стал производить 23 единицы продукции, что в четыре раза больше, чем раньше.

С 2019 года уже 3000 компаний по всей стране получили поддержку по нацпроекту «Производительность труда». По словам экспертов, у компаний-участников на 40% сокращается время производства продукции и на 80% увеличивается выработка – то есть производство продукции на одного человека.

«Это колоссальный показатель», – уверяет Павел Мякотин. – «То есть с той же численностью, компании делают на 80% больше или оказывают на 80% больше услуг. И все это без капитальных вложений и серьезных инвестиций».

Работают с компаниями на протяжении трех лет. До 2024 года центр намерен взять для улучшения производительности еще 32 предприятия Удмуртии. Чтобы подать заявку, необходимо только наличие производственной системы с объемом производства не менее 400 млн рублей, и большое желание. Заявку можно оставить на сайте производительность.рф.