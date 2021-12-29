«Рост есть»: подведены промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» в Удмуртии

Сегодня, 29 декабря, в эфире радио «Адам» (12+, 104.5FM) министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев подвел итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» на территории республики в 2021 году.

Отметим, что федеральный проект инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он нацелен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 % к 2024 году.

В Удмуртии нацпроект работает с 2019 года. Самым первым предприятием, включившимся в процесс оптимизации производственных процессов, стала компания «Новый дом», производящая лакокрасочные материалы. К концу 2021 года в заявки на повышение производительности труда подали 61 различных производств республики.

«Рост производительности труда – один из важнейших показателей работы нацпроекта – составил 115,5%, что выше российского показателя на 10%. Кроме этого уже отмечается рост заработной платы на предприятиях-участниках, что положительно отражается и на налоговых отчислениях в бюджет», – рассказал Виктор Лашкарев.

Министр также поделился еще одним важным достижением – пробудившимся интересом со стороны бизнеса поучаствовать в программе, которая дает возможность оптимизировать производственный процесс, существенно сократив при этом драгоценное время, затраченное на изготовление продукции. А это уже, как ни крути, снижение себестоимости товара и повышение конкурентоспособности удмуртских производителей.

Помощь в реализации проектов на предприятии оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда по Удмуртии. В этом году пришла прекрасная новость – коллектив республиканского центра стал лучшим в Российской Федерации.

«Команда центра собрана из специалистов развитых, передовых предприятий Удмуртской республики. 9 человек ежедневно оказывают методическую и практическую помощь предприятиям, которые заявились в нацпроект. С нашими участниками будем плотно сотрудничать вплоть до конца 2024 года», – сообщила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Удмуртии Татьяна Медведева.