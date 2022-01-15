2 человека погибли в столкновении «Калины» и «КамАЗа» на трассе в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 14 января, около 21:08, на 62-м километре участка федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя погибшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, по предварительным данным, водитель автомобиля LADA Kalina 1976 г.р. не справился с управлением при обгоне и столкнулся с «КамАЗом» под управлением мужчины 1986 г.р., который двигался во встречном направлении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Калина» - женщина 1980 года рождения, скончалась на месте ДТП. Водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался в медицинском учреждении», - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция призывает водителей по возможности воздержаться от поездок на автомобилях вне населенных пунктов в условиях снегопада, особенно в ночное время.

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