– 12 °C днем и небольшой снег ожидается 16 января в Ижевске

Хороший день для прогулки. Фото: pexels.com

В воскресенье, 16 января, в столице Удмуртии температура за окном опустится до – 12°С, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Ночью же температура воздуха составит – 16 °С.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с. Будет облачно, временами пройдет небольшой снег.

На дорогах гололедица – будьте аккуратней!

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