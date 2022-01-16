Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Ижевске еще 62 новых случаев подтверждения ковида
Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 16 января в республике выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусом. 221 человек выздоровели, 1 пациент скончался, 105 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 756 (+62 по отношению к утру 15 января)
Воткинск — 4 234 (+17)
Алнашский район — 1 103 (+12)
Сарапул — 2 809 (+13)
Селтинский район — 776 (+8)
Игринский район — 2 114 (+5)
Шарканский район — 1 272 (+7)
Глазов — 3 505 (+19)
Глазовский район — 642 (+3)
Балезинский район — 1 295 (+3)
Каракулинский район — 667 (+3)
Киясовский район — 512 (+1)
Вавожский район — 753 (+1)
Граховский район — 522 (+1)
Красногорский район — 626 (+1)
Можга — 3 670 (+2)
Воткинский район — 1 376 (+5)
Камбарский район — 849 (+1)
Сарапульский район — 757
Кизнерский район — 718
Юкаменский район — 637
Якшур-Бодьинский район — 999
Малопургинский район — 938
Сюмсинский район — 1 022
Ярский район — 503
Дебесский район — 540
Увинский район — 2 765
Можгинский район — 1 102
Кезский район — 461
Завьяловский район — 2 859
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