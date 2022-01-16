Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Ижевске еще 62 новых случаев подтверждения ковида Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 16 января в республике выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусом. 221 человек выздоровели, 1 пациент скончался, 105 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 756 (+62 по отношению к утру 15 января)

Воткинск — 4 234 (+17)

Алнашский район — 1 103 (+12)

Сарапул — 2 809 (+13)

Селтинский район — 776 (+8)

Игринский район — 2 114 (+5)

Шарканский район — 1 272 (+7)

Глазов — 3 505 (+19)

Глазовский район — 642 (+3)

Балезинский район — 1 295 (+3)

Каракулинский район — 667 (+3)

Киясовский район — 512 (+1)

Вавожский район — 753 (+1)

Граховский район — 522 (+1)

Красногорский район — 626 (+1)

Можга — 3 670 (+2)

Воткинский район — 1 376 (+5)

Камбарский район — 849 (+1)

Сарапульский район — 757

Кизнерский район — 718

Юкаменский район — 637

Якшур-Бодьинский район — 999

Малопургинский район — 938

Сюмсинский район — 1 022

Ярский район — 503

Дебесский район — 540

Увинский район — 2 765

Можгинский район — 1 102

Кезский район — 461

Завьяловский район — 2 859

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тщетно пытаемся строить планы и забыли, что такое зона комфорта: один день из жизни журналиста в Удмуртии

Лена Князева, Рита Керн, Кира Майер: как сложилась жизнь некогда известных ижевчан