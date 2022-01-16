Гороскоп на 17 января: Девы станут жертвами аферы, а Овны запишутся к психологу

Близнецов и Стрельцов ждут соблазны. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вы узнаете страшную тайну о своих близких. Возможно, это сильно повлияет на вас, так что лучше заранее запишитесь к психологу.

ТЕЛЕЦ

Вечером вас ждет приятный сюрприз от любимого человека. Возможно, вы пойдете кататься на коньках или же посидите в кафе.

БЛИЗНЕЦЫ

В интимной жизни все налаживается. Но не забудьте грамотно подходить к своему здоровью.

РАК

Вы освоите новый навык. Скорее, что-то связанное с технологиями. Например, научитесь создавать таблицы в гугл-документах или разберетесь, как работает посудомоечная машина.

ЛЕВ

Вас захлестнет ностальгия по старым временам. Но трава раньше не была зеленее, вы просто разучились сейчас чувствовать как прежде.

ДЕВА

Вы можете стать жертвой онлайн-мошенников. Помните, никому нельзя сообщать код, который приходит на телефон.

ВЕСЫ

Ваше здоровье начнет наконец налаживаться и вы вновь вольетесь в свой прежний ритм жизни. Оглянитесь, наверняка вы многое пропустили.

СКОРПИОН

Вас ждет грандиозная вечеринка. Вы скажете, кто ходит на вечеринки по понедельникам? Но это же черта классического Скорпиона.

СТРЕЛЕЦ

Вы столкнетесь с соблазном попробовать запрещенные вещества. Но лучше не стоит. Наркотики разрушат не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких.

КОЗЕРОГ

Вы будете находится в приподнятом настроении. Наверняка, этому посодействуют ваши друзья.

ВОДОЛЕЙ

Вы начнете планировать свое День рождение. Вы хотите масштаба. Так оно и будет.

РЫБЫ

Рыбы начнут оправляться от недавних потерь. Не вешайте нос, время все лечит.

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