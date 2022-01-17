184 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

В числе заболевших 23 ребенка и 28 человек старше 65 лет. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 17 января в республике выявлено 184 новых случая коронавируса. В числе заболевших 23 ребенка и 28 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 2 смерти. Мужчине было 83 года. Женщине был 91 год.

320 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 350 890 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 572.

6 147 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 233 - в состоянии средней степени тяжести, 103 - в тяжелом состоянии.

Всего на 17 января в Удмуртии зарегистрировано 80 422 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 71 040 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 459 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 675 810 жителей Удмуртии. Из них 528 088 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 458 человек.

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