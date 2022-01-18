209 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 3 человека скончались. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 18 января в республике выявлено 209 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 20 детей и 41 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 3 смерти. Мужчине был 81 год. Женщинам было 72, 98 лет.

340 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 354 377 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 187.

6 015 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 228 - в состоянии средней степени тяжести, 106 - в тяжелом состоянии.

Всего на 18 января в Удмуртии зарегистрирован 80 631 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 71 380 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 462 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 676 617 жителей Удмуртии. Из них 529 030 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 587 человек.

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