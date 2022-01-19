До -3 °С и мокрый снег ожидается днем в Ижевске 19 января

Будьте внимательны на дорогах. Фото: https://pixabay.com/

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 19 января. Рассказываем о погоде на день. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске продолжительный, мокрый снег. Температура воздуха днем -1…-3 °С. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха составит -2…-4 °С. Ожидаются осадки в виде снега. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

Берегите себя! Хорошего вам дня!

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