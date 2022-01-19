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Общество19 января 2022 4:30

В Удмуртии начался государственный мониторинг охотничьих ресурсов

Запланировано более 800 маршрутов
Шутова Ирина
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мониторинг будет проводиться методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ), для сбора достоверных сведений о численности и распространении охотничьих зверей и птиц в республике. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

С 15 января по 10 марта 2022 года запланировано более 800 учетных маршрутов. Их протяженность составит 10 тысяч километров. Площадь охотничьих угодий - 3890 тыс га. Проходить маршруты будут на лыжах или снегоходах.

При проведении ЗМУ будут составляться материалы учета численности зверей и птиц. Оценивать качество материалов будут уполномоченные должностные лица.

Полученные результаты станут основанием для определения квот и норм добычи во время охоты на предстоящий охотничий сезон.

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