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Общество19 января 2022 9:54

Трамваи не идут от депо №1 до улиц Московской и Огнеупорной в Ижевске

Пассажирам маршрутов №№1, 5, 9 и 12 стоит обратить внимание
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске временно нет движения трамваев №№1, 5, 9 и 12 на участке от трамвайного депо № 1 до улицы Московской и Огнеупорной. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №1: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - Трамвайное депо;

Маршрут №5: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо;

Маршрут №9: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - Трамвайное депо;

Маршрут №12: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо.

ОБНОВЛЕНО: в 14:13 движение восстановлено.