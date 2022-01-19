Трамваи не идут от депо №1 до улиц Московской и Огнеупорной в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске временно нет движения трамваев №№1, 5, 9 и 12 на участке от трамвайного депо № 1 до улицы Московской и Огнеупорной. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №1: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - Трамвайное депо;

Маршрут №5: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо;

Маршрут №9: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - Трамвайное депо;

Маршрут №12: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо.

ОБНОВЛЕНО: в 14:13 движение восстановлено.