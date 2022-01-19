Гороскоп на 20 января: Львам придется пойти на риск, а Скорпионы научатся чему-то новому

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Жизнь поставит вас перед серьезным выбором, стоит подойти к нему со всей серьезностью. Вечер лучше провести с семьей.

ТЕЛЕЦ

Непростой день. Звезды категорически не рекомендуют спорить с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет прекрасный продуктивный четверг. Вечером вы получите приятное известие откуда-то издалека.

РАК

Обратите внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. В целом день будет тихим и спокойным.

ЛЕВ

Вам придется пойти на серьезный риск, но оно того стоит. На личном фронте возможны значительные перемены.

ДЕВА

Избегайте больших физических нагрузок – они могут привести к серьезной травме. День идеально подходит для творческой деятельности и экспериментов над внешностью.

ВЕСЫ

Первая половина дня будет намного удачнее первой. Вам стоит отказаться от дальних поездок.

СКОРПИОН

Самое время научиться чему-то новому. Вероятно, сегодня вы обнаружите в себе скрытый талант.

СТРЕЛЕЦ

Исключительно удачный день, особенно по части амурных дел. Не удивляйтесь повышенному вниманию со стороны представителей противоположного пола.

КОЗЕРОГ

Успех будет сопутствовать Козерогам, которые не ищут легких путей. Звезды намекают на приближающееся выгорание и советуют не перерабатывать.

ВОДОЛЕЙ

Вам кажется, что весь мир настроен против вас, но это далеко не так. Большинство проблем вы придумали себе сами. Осознайте это – и жизнь потихоньку начнет налаживаться.

РЫБЫ

В ваше окружение закрался волк в овечьей шкуре, будьте бдительны. В целом вас ожидает довольно-таки тихий и спокойный денек.

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