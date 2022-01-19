Трамваи не идут по улице Шишкина в Ижевске

Фото: Сергей Грачев
В Ижевске временно нет движения трамваев №№2, 7 и 9 по улице Шишкина в обе стороны. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ»
Движение организовано следующим образом:
Маршрут №2: Ул. Промышленная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш;
Маршрут №7: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш;
Маршрут №9: Ул.Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш.
ОБНОВЛЕНО: движение открыто в в 19:21.