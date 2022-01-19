Трамваи не идут по улице Шишкина в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске временно нет движения трамваев №№2, 7 и 9 по улице Шишкина в обе стороны. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ»

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №2: Ул. Промышленная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш;

Маршрут №7: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш;

Маршрут №9: Ул.Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в в 19:21.