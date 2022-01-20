«Ижсталь» увеличила реализацию по итогам 2021 года

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 12 месяцев 2021 года реализовал 377 тыс. тонн металлопродукции, что на 6 % больше, чем годом ранее.

Отгрузка горячекатаного проката выросла на 5 %, калиброванного проката – на 8 %, стальных фасонных профилей высокой точности – на 80 %, стали со специальной отделкой поверхности – на 144 %.

В разрезе марочного сортамента увеличилась реализация металлопродукции из конструкционных марок стали без никеля и с никелем на 16 % и 29 % соответственно, углеродистых и легированных инструментальных – на 13 % и 45 % соответственно, нержавеющих – на 4 %, подшипниковых – на 39 %, электротехнических – на 50 %.

«Увеличению реализации способствовала благоприятная рыночная конъюнктура. Существенный рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью обусловлен вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования и планомерной работой по увеличению доли высокомаржинальных продуктов в общем объеме производства», – прокомментировал директор управления коммерческой деятельности ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

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