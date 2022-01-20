Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 187 ижевчан. Фото: unsplash.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 20 января в республике выявлено 296 новых случаев заболевания коронавирусом. 357 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 119 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 38 292 (+187 по отношению к утру 19 января)
Алнашский район — 1 166 (+32)
Глазов — 3 544 (+11)
Завьяловский район — 2 896 (+10)
Кизнерский район — 733 (+8)
Воткинский район — 1 386 (+7)
Селтинский район — 793 (+7)
Можга — 3 701 (+6)
Глазовский район — 651 (+6)
Воткинск — 4 272 (+5)
Камбарский район — 856 (+4)
Можгинский район — 1 114 (+3)
Сарапул — 2 826 (+2)
Киясовский район — 519 (+2)
Малопургинский район — 952 (+2)
Балезинский район — 1 300 (+1)
Красногорский район — 629 (+1)
Сарапульский район — 763 (+1)
Сюмсинский район — 1 026 (+1)
Увинский район — 2 766
Игринский район — 2 125
Шарканский район — 1 288
Якшур-Бодьинский район — 1 008
Вавожский район — 754
Каракулинский район — 667
Юкаменский район — 639
Дебесский район — 540
Граховский район — 527
Ярский район — 509
Кезский район — 471
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Экс-главу муниципалитета в Удмуртии будут судить за служебный подлог и злоупотребление полномочиями