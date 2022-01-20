Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 187 ижевчан. Фото: unsplash.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 20 января в республике выявлено 296 новых случаев заболевания коронавирусом. 357 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 119 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 38 292 (+187 по отношению к утру 19 января)

Алнашский район — 1 166 (+32)

Глазов — 3 544 (+11)

Завьяловский район — 2 896 (+10)

Кизнерский район — 733 (+8)

Воткинский район — 1 386 (+7)

Селтинский район — 793 (+7)

Можга — 3 701 (+6)

Глазовский район — 651 (+6)

Воткинск — 4 272 (+5)

Камбарский район — 856 (+4)

Можгинский район — 1 114 (+3)

Сарапул — 2 826 (+2)

Киясовский район — 519 (+2)

Малопургинский район — 952 (+2)

Балезинский район — 1 300 (+1)

Красногорский район — 629 (+1)

Сарапульский район — 763 (+1)

Сюмсинский район — 1 026 (+1)

Увинский район — 2 766

Игринский район — 2 125

Шарканский район — 1 288

Якшур-Бодьинский район — 1 008

Вавожский район — 754

Каракулинский район — 667

Юкаменский район — 639

Дебесский район — 540

Граховский район — 527

Ярский район — 509

Кезский район — 471

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