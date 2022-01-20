Гороскоп на 21 января: Овнам стоит прислушаться к своей интуиции, а Скорпионам – отправиться в дальнюю поездку

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Стоит прислушаться к своей интуиции – сегодня она не врет. Вполне вероятно, что вам придется решать чужие проблемы.

ТЕЛЕЦ

На работе все будет просто прекрасно, чего не скажешь о личной жизни. Идеальный день, чтобы научиться чему-то новому.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ожидает непростая первая половина дня и романтическая вторая. Вероятно появление небольших, но малоприятных финансовых проблем.

РАК

Звезды подарят вам возможность реализации самых сокровенных мечтаний, однако для этого придется сильно рискнуть.

ЛЕВ

Пик активности придется на первую половину дня. Звезды советуют быть смелее в амурных делах.

ДЕВА

Сосредоточиться на чем-то одном будет весьма непросто. Постарайтесь отгородиться от всех отвлекающих факторов и обязательно завершите начатое.

ВЕСЫ

Вероятны значительные финансовые поступления. В отношениях со второй половинкой могут возникнуть проблемы – дело в том, что вы друг друга совсем не слышите.

СКОРПИОН

День хорошо подходит для дальних поездок. Могут неожиданно вскрыться старые болячки – и далеко не только физические.

СТРЕЛЕЦ

Появится желание сделать мир чуть лучше и справедливее, однако к уже к обеду оно пройдет. Вечером вероятны значительные финансовые поступления.

КОЗЕРОГ

Вас ожидает беспокойное начало дня. Поменьше рискуйте и откажитесь от поспешных решений.

ВОДОЛЕЙ

Очень многое будет зависеть от вашей коммуникабельности и способности не доводить конфликт до точки невозврата.

РЫБЫ

Стоит распланировать свой день и неукоснительно следовать плану. Не лучший день для творческой активности.

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