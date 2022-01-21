Школьница из Алнашского района Удмуртии получила компьютер от президента России

Не остались без подарка и братья Елены – они получили наборы LEGO. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В канун Нового года школьница из Алнашского района Удмуртии Елена Жукова в рамках благотворительной акции «Елка желаний» написала письмо-желание Владимиру Путину, в котором попросила президента страны подарить ей компьютер «для учебы и дополнительных занятий». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, глава государства исполнил мечту девочки.

В письме Елена подробно рассказала президенту о себе, успехах в школе и хобби. Елена из многодетной семьи, родители воспитывают 5 детей.

«Компьютер поможет мне в практике английского языка онлайн, написании проектов, в свободное время буду общаться с друзьями по видеосвязи», - написала девочка в письме.

Не остались без подарка и братья Елены – они получили наборы LEGO.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

День студента-2022 в Ижевске: где его провести и как покататься на коньках со скидкой

Советская улица Ижевска с «изнанки»: нестандартные балконы, арочные окна и дом Лятушевича за забором

Неравнодушные жители Ижевска помогли машине скорой помощи выехать из заснеженного двора