Школьница из Алнашского района Удмуртии получила компьютер от президента России

Не остались без подарка и братья Елены – они получили наборы LEGO. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В канун Нового года школьница из Алнашского района Удмуртии Елена Жукова в рамках благотворительной акции «Елка желаний» написала письмо-желание Владимиру Путину, в котором попросила президента страны подарить ей компьютер «для учебы и дополнительных занятий». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, глава государства исполнил мечту девочки.
В письме Елена подробно рассказала президенту о себе, успехах в школе и хобби. Елена из многодетной семьи, родители воспитывают 5 детей.
«Компьютер поможет мне в практике английского языка онлайн, написании проектов, в свободное время буду общаться с друзьями по видеосвязи», - написала девочка в письме.
Не остались без подарка и братья Елены – они получили наборы LEGO.
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