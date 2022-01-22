До -10 °С и без осадков ожидается днем в Ижевске 22 января

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 22 января. Рассказываем о погоде на день. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске преимущественно без осадков. Температура воздуха днем -8…-10 °С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха составит -12…-14 °С. Осадков не ожидается. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День студента-2022 в Ижевске: где его провести и как покататься на коньках со скидкой

Эксперт прокомментировал эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»