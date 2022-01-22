За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 418 человек

402 человека выздоровели. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 22 января в Удмуртии выявлено 418 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 90 детей и 40 человек старше 65 лет. К сожалению, 1 человек скончался.

5 664 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 337 - в состоянии средней степени тяжести, 103 – в тяжелом.

402 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 22 января в Удмуртии зарегистрировано 81 916 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 72 897 человек выздоровели. За время пандемии в регионе 3 475 летальных исходов.

Вакцинировано 681 055 жителей Удмуртии. Из них 533 685 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 113 человек.

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