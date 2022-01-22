Карта распространения коронавируса на 22 января: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 173 жителей Ижевска. Фото: архив

По данным регионального оперштаба, на утро 22 января коронавирусом заболели еще 418 жителей Удмуртии. 402 человека выздоровели, их выписали. 1 человек скончался. В числе заболевших 90 детей и 40 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 38 623 (+173 по отношению к утру 21 января)

Глазов — 3 594 (+37)

Воткинск — 4 301 (+25)

Сарапул — 2 853 (+23)

Алнашский район — 1 217 (+21)

Шарканский район — 1 321 (+17)

Якшур-Бодьинский район — 1 025 (+15)

Игринский район — 2 148 (+11)

Киясовский район — 530(+11)

Селтинский район — 824 (+10)

Сюмсинский район — 1 039 (+10)

Сарапульский район — 778 (+9)

Кезский район — 493 (+7)

Можгинский район — 1 125 (+7)

Увинский район — 2 779 (+7)

Граховский район — 529 (+6)

Воткинский район — 1 396 (+5)

Дебесский район — 547 (+5)

Камбарский район — 864 (+5)

Можга — 3 708 (+4)

Малопургинский район — 955(+3)

Ярский район — 512(+3)

Кизнерский район — 736 (+2)

Завьяловский район — 2 899 (+1)

Юкаменский район — 640(+1)

Каракулинский район — 676

Вавожский район — 759

Балезинский район — 1 303

Глазовский район — 653

Красногорский район — 629

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