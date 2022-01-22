Карта распространения коронавируса на 22 января: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 173 жителей Ижевска. Фото: архив
По данным регионального оперштаба, на утро 22 января коронавирусом заболели еще 418 жителей Удмуртии. 402 человека выздоровели, их выписали. 1 человек скончался. В числе заболевших 90 детей и 40 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 38 623 (+173 по отношению к утру 21 января)
Глазов — 3 594 (+37)
Воткинск — 4 301 (+25)
Сарапул — 2 853 (+23)
Алнашский район — 1 217 (+21)
Шарканский район — 1 321 (+17)
Якшур-Бодьинский район — 1 025 (+15)
Игринский район — 2 148 (+11)
Киясовский район — 530(+11)
Селтинский район — 824 (+10)
Сюмсинский район — 1 039 (+10)
Сарапульский район — 778 (+9)
Кезский район — 493 (+7)
Можгинский район — 1 125 (+7)
Увинский район — 2 779 (+7)
Граховский район — 529 (+6)
Воткинский район — 1 396 (+5)
Дебесский район — 547 (+5)
Камбарский район — 864 (+5)
Можга — 3 708 (+4)
Малопургинский район — 955(+3)
Ярский район — 512(+3)
Кизнерский район — 736 (+2)
Завьяловский район — 2 899 (+1)
Юкаменский район — 640(+1)
Каракулинский район — 676
Вавожский район — 759
Балезинский район — 1 303
Глазовский район — 653
Красногорский район — 629
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