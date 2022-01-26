Гороскоп на 27 января: Раки будут испытывать муки совести, а Стрельцам лучше не садиться за руль

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Довольно рваная и нестабильная первая половина дня будет с лихвой компенсирована очень успешной второй половиной. Постарайтесь не спорить с начальством.

ТЕЛЕЦ

Вам стоит трезво оценивать свои силы. Иногда лучше отступить и занять выжидательную позицию.

БЛИЗНЕЦЫ

Велик риск профессионального выгорания. Звезды советуют не перерабатывать.

РАК

В первой половине дня вы будете испытывать муки совести по поводу какого-то пустяка. Звезды рекомендуют не тратить себя на подобную ерунду.

ЛЕВ

Тихий и спокойный денек, без особых сюрпризов и резких поворотов. Уделите больше внимания семье.

ДЕВА

Вероятны сильнейшие катаклизмы на личном фронте. Зато на работе все будет просто прекрасно.

ВЕСЫ

Ни в коем случае не отказывайтесь от помощи родных и близких людей. Поверьте, в одиночку вы не справитесь. Вторая половина дня будет куда удачнее первой.

СКОРПИОН

Откажитесь от импульсивных поступков и не позволяйте чувству взять верх над разумом. День идеально походит для построение долгосрочных планов.

СТРЕЛЕЦ

День довольно спокойный. Не садитесь за руль без крайней необходимости.

КОЗЕРОГ

Первая половина дня подарит уйму позитивных эмоций и хороших новостей. Вечер идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности.

ВОДОЛЕЙ

Жизнь проверит вашу способность работать в команде. Придется на некоторое время наступить на горло собственной индивидуальности ради общего блага.

РЫБЫ

Не слушайте окружающих и идите своей дорогой. Звезды намекают, что вы действительно не нуждаетесь ни в чьих советах.

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