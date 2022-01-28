Погода в Ижевске 28 января: без осадков и до -12

Ожидается морозная погода
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступила долгожданная пятница. Надеемся, вы как следует отдохнете. А «Комсомолка» расскажет о погоде на день.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -10…-12 градусов. Осадков не ожидается, небо облачное с прояснениями. Ветер южный, 3-8 м/с.
Ранее мы рассказывали, каким будет февраль.
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